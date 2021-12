Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Kehv ja monotoonne kõneleja, ilma igasuguse karismata, introvertne, igavuse kehastus. Just nende iseloomustustega tervitas maailma meedia Olaf Schol­zi saamist sõjajärgse Saksamaa üheksandaks kantsleriks.

Ei kõla just nagu materjal sotsiaalmeedias menu saavutamiseks, ega ju? Aga just see hiljuti juhtus – teemaviide #Scholz kihutas Saksamaal tükiks ajaks populaarsustabeli tippu ja sugugi mitte mõne skandaali või äparduse pärast, nagu poliitikute puhul pigem tavaline.