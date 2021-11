Täna (või mõningate arvutuste järgi homme) on päev, mil iseseisvas Eestis elatud päevade arv ületab eri okupatsioonide all elatud päevade arvu. Päris õige priiuse põlistumise päev ei ole siiski ei täna ega ka homme.

Erinevalt mittelineaarsetest süsteemidest, mille puhul väikeste muutuste kuhjumine viib pöördumatult üle uude seisundisse, ei ole Eesti iseseisvusel punkti, kus see seisund pöördumatult välistaks järgmise okupatsiooni võimaluse. Eesti on selleks lihtsalt liiga väike ja liiga sõltuv globaalsetest arengutest.

Kui vaatame kas või praegustki maailmakorra muutumist, keerulisi suhteid USA, Hiina, Venemaa ja Euroopa vahel, siis peaks olema selge, et Eesti saatus on praegu määramatumas seisus kui kümmekond aastat tagasi. Selleks et priius saaks põlistatud, ei saa loota juba saavutatud priiusele, vaid seda tuleb iga päev kindlustada ja uuesti luua.