Aegamööda on olukord Eesti tööturul tagasi koroonaeelsesse tööjõupuuduse aega liikumas ja üha rohkem kuuleme taas tööandjatelt esimese laine eelseid jutte, et sobivat tööjõudu ei leita. Töötuid aga töötukassas arvel on. Miks siis töö ei leia tegijat ja tegija tööd, selgitab karjäärinõustaja ja peresõbraliku tööandja märgise konsultant Kristel Ainsalu.