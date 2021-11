Ärgem lubagem koroonakriisis inimlikkusel ja usaldusel kaotsi minna, kirjutab SAPTK juhataja Varro Vooglaid avalikus pöördumises PPA peadirektori Elmar Vaheri ja siseminister Kristian Jaani poole, kutsudes neid mitte panema Eesti riiki ja ühiskonda truult teeninud politseinikke ultimaatumi ette, kus valida on kas vaktsineerimise või elukutse, karjääri ja oma perekonna sissetuleku kaotamise vahel.

Mitmed politseinikud on pöördunud Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) poole palvega saada juriidilist abi, kuna pärast pikka ja laitmatut teenistust ähvardab Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) nad vallandada koroonavaktsineerimisest keeldumise tõttu. Osa neist on saanud teate, et kaotavad töö juba sel nädalal.