Koolide tegevuse piiramise õigus koroonaviiruse tõkestamise eesmärgil on eelkõige terviseametil. Praegusel hetkel aga puudub üldse mingi õigusakt selle kohta, et lapsed Tallinnas distantsõppele suunata. On vaid linnavalitsuse seisukohad, mis kajastuvad pressiteadetes ja intervjuudes. Selline olukord ei ole õiguspärane, leiavad pöördumisele allakirjutanud vandeadvokaadid, kelle lapsed käivad Tallinnas koolis.



Sel kolmapäeval teatas Tallinna Linnavalitsus, et kõik Tallinna koolide 4.–8. klasside lapsed suunatakse 1. novembrist distantsõppele. Selline uudis oli üllatav, sest Vabariigi Valitsuse ning haridus- ja teadusministri kommunikatsioonis on siiani jäänud kõlama põhimõte, et koolide avatus on esmatähtis ka viiruse kolmandas laines. Veel teisipäeval rõhutas peaminister Kaja Kallas ETV otsesaates «Esimene stuudio», et valitsus ei kavatse hakata piirama kooliskäimist.