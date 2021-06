Sama vana kui on inimkond, nii vana on ka pealtkuulamine, kirjutab toimetaja Erkki Koort.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Eks meil kõigil on olnud hetk, kus vestluskaaslane ütleb, et «see pole telefonijutt». On siis sellel ­põhjus või mitte. Osa sellest ­hirmust võib olla kinni telefonikommutaatoris, ­mille kaudu tuli omal ajal kõne tellida ja kus töötaja võiski puhtalt igavusest kõnet pealt kuulata.