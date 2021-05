Meie e-riigi hoidmine ja väljapoole müümine eeldab kindlasti, et me ei looks kulisse, vaid ikka tegelikku sisu, leiab toimetaja Erkki Koort.

Eesti maine maailmas digiriigina, ­e-riigina või kuidas tahes me seda nimetame, on väga hea. Kohe nii hea, et me paistame ajuti uskuvat, et oleme kuidagi äravalitud. Äravalitud olemine ei saa aga tulla pelgalt mineviku võitudest ning välisest glamuurist. On selge, et teised tulevad järele ning meie teadmised, oskused ja infosüsteemid vajavad nüüd ja tulevikus arendamist.