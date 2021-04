Sõjakavalusest ja kuulujutust on saanud midagi enamat ning üha raskemaks muutub eristamine, mis on õige ja mis vale, kirjutab toimetaja Erkki Koort.

Tänapäevase infosõja osaks on nii propaganda kui ka valeinfo levitamine. Mõlemad nimetatud meetodid on mõeldud sihtgrupi kontrolli alla saamiseks, et mõjutada neid käituma soodsas suunas. Propaganda on ebademokraatlike režiimide püsimisel määrava tähtsusega. Propaganda absoluutsesse meistriklassi on küündinud Nõukogude Liit ja Natsi-Saksamaa, aga propaganda elemente kasutavad sihtgrupini jõudmiseks teisedki riigid.