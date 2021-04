Eestis on mahepõllumajanduse osakaal järjepidevalt kasvanud. See on vaieldamatu edulugu, milles on kindlasti oma osa Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) toetustel. Mahepõllumajandusel on selgeid positiivseid mõjusid põllumajandusmaa elurikkusele, kemikaalidest põhjustanud probleemide vähendamisele, lämmastiku ja fosfori äravoolu kahanemisele ning süsiniku säilitamisele põllumuldades.