Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi sõnul mängivad tehnoloogiad tänapäeval olulist rolli kõigis eluvaldkondades ning see puudutab väga selgelt ka tehnikaülikooli arenguid. «On väga oluline, et me juba täna mõtleksime, millist ülikooli vajavad noored, kes alles siia ilma sünnivad ning kuidas tehnoloogiad aitaksid tulevastele põlvkondadele pakkuda sama rikast ja võimalusterohket elukeskkonda nagu meie seda oleme saanud nautida,» ütles rektor Land.