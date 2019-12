Nõme on inimestele öelda, et kuna oled olnud müüja, siis valitsusse enam asja pole. Keegi võiks ka müüjate ees vabandada, kirjutab Meie Eesti toimetaja Erkki Koort.

Ma olen täiesti kindel, et see ei muuda suhteid meie riikide vahel, sest eks ole ennegi öeldud. Nii nägi Soome president Tarja Halonen, kuidas eestlased kannatavad «postsovetliku trauma all».

Ka Soome välisminister Erkki Toumioja ründas korduvalt Eesti Vabariigi presidenti. 2014. aastal leidis ta, et «Eesti liialdab Venemaa ohuga Ukrainale». 2015. aastal nägi ta juba «baltlaste natsionalismi». 2016. aastal tundis ta, et «eestlased peavad Soomega samasugust infosõda nagu Venemaaga». Kas need juhtumid mõjutavad meie suhteid? Ei mõjuta.

Nüüd põhilise juurde. Selles sõnavahetuses on täiesti põhjuseta naeruvääristatud üht ametit. Võid olla mõisnik, minister või peaminister ja teha tähtsaid otsuseid, aga poes pead ühel hetkel ikka käima. Müüja elukutse on väga väärikas ning ühiskonnas vajalik.

Nõme on inimestele öelda, et kuna oled olnud müüja, siis valitsusse enam asja pole. Keegi võiks ka müüjate ees vabandada. Praegu öeldu kõlab umbes selliselt, et kui oled alustanud kooliteed esimeses klassis, siis ülikooli sul asja pole. Me kõik oleme kusagilt alustanud ning kõik pole sündinud mõisas, hõbelusikas … suus.