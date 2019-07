Eesti avaliku teenistuse apoliitilisus on sedavõrd oluline väärtus, et sellega ei tohiks riskida päevapoliitiliste punktide võitmise nimel, kirjutab poliitikauuringute keskuse Praxis riigivalitsemise programmi juht Rauno Vinni.

Sel suvel on poliitikavaatlejate huviorbiidis riigi uue peaprokuröri valimine. Keskerakond ja Isamaa toetavad praeguse prokuratuuri juhi Lavly Perlingu jätkamist ning EKRE on tema vastu. Pooled on oma positsioonid selgelt maha märkinud ja õhus on küsimus, mil moel ja milliste järeleandmiste ning vastutasude hinnaga võimuerakonnad vastasseisu lahendavad. Ühe ametniku valikust on saanud otsekui koalitsiooni koostöövõime test.