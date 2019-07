Viimasel ajal on taas tekkinud intensiivne arutelu prokuratuuri sõltumatuse ja vastutuse üle, eelkõige seoses riigi peaprokuröri võimaliku teise ametiajaga. Ajuti lähevad need vaidlused küllalt tuliseks ning lisaks rikkalikule meediakajastusele tõuseb prokuratuur otseselt poliitiliste debattide objektiks. Osaliselt on need päädinud näiteks praeguse valitsuse koalitsioonilepingus toodud nõudega riigikogu erikomisjoni parlamentaarse järelevalve teostajaks prokuratuuri üle.