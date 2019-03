Mul on esimest korda hirm, sest ma ei taha jätta oma lastele ja lastelastele maha riiki, kus tõde on vale. See sunnib vastu hakkama ja ma loodan, et avalikkuse leppimine ei lase sellel juhtuda, kirjutab Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi.

«Mis ei tapa, teeb tugevaks» ja «kõike tuleb proovida» – see näib olevad suhtumine, mis püüab maha rahustada Eestit valitsuskõneluste pärast lõhestavaid kirgi. Aga selline rahusti meie riiki just tapaks. Meil ei ole õigust leppida vale ja halvaga, kui võtta on ausam ja parem. Katsetada ja riskeerida saab igaüks endaga, aga seda ei tohi teha kodanikega riik. Riigi mõte on proovimiste riske hoopis maandada ja kohus on hoida latt kõrgemal kui «polegi nii hull», nagu soovitama on hakatud.