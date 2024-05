ERKKI BAHOVSKI Eesti mälumängupassioon

Mälumäng kütab Eestis kirgi. Nii on avalikkuse ette jõudnud mitu juhtumit, kus mälumänguga seotud uudised on elevust tekitanud. Alles hiljuti viitas kunstiteadlane Karin Paulus ETV rahvuslikule mälumängule Eesti Mäng, rääkides selles olevast «seksualiseeritud tummast nuputassijast». Minu Facebooki kontol puhkes ka vastav arutelu – mõned arvasid, et Eesti Mängu formaat on tõesti ajast ja arust, teised aga ei olnud sellega nõus. Nii või teisiti, olles ise käinud Eesti Mängus, võin kinnitada – ja seda näevad ka televaatajad –, et nuputassija Britt Kõrsmaa pole sugugi tumm. Kas ta on seksualiseeritud – äkki küsiks tema enda käest, enne kui hakata hinnanguid jagama? Ajakirjanduse üks põhireegleid on ju, et võimaluse korral tuleb osapooltelt kommentaari saada.