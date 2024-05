RAUDSAARE DIALOOGID Tõnis Mägi: pöördepunktid minu elus

Kes meist ei teaks Tõnis Mäe «Koitu»? Eriti on vedanud neil, kes on seda kuulnud lauluväljakul okupatsiooni ajal ning hiljem taas vabas Eestis. Kõige rohkem on meil vedanud aga sellega, et meile on Tõnis Mägi antud ning et ta tegutses, lõi laule ja innustas meid meie teise rahvusliku ärkamise ajal.