Voldemar Tomusk Soosegadus kui traagiline tegelikkus Segasumma suvilas

Paljud tänased täiskasvanud kindlasti mäletavad, kuidas Pipi Pikksukk Tommile ja Annikale oma üllatavalt kohase nimega kodus Segasumma suvila puberteeti blokeerivad pillid andis ning nad üheskoos kõikvõimsale farmaatsiatööstusele oma palve esitasid: «Väike väänik anna asu, et me suureks eal ei kasu». Kuigi me selle konkreetse meditsiinilise eksperimendi tulemust ei tea, kipub tegelik elu tihti erinema populaarse kirjaniku või isegi kirjandusteadlase mõttelennust ning propelleriga pükstes katuselt alla hüppamine päriselus lõpeb üldjuhul traagiliselt.