Indrek Saar (vasakul) on ka varem mõista andnud, et on valmis Jevgeni Ossinovski sotside esimehena välja vahetama.

Põhimõtteliselt on kolm varianti valitsuse moodustamiseks. Superhea tulemuse teinud Reformierakonna liidrid eesotsas Kaja Kallasega on juba osutanud, et nende esimene eelistus on koalitsioon Isamaa ja Sotsiaaldemokraatidega. Selline koalitsioon on Eestit valitsenud mitu korda ja need partnerid tunnevad üksteist läbi ja lõhki. Aegade jooksul on kujunenud välja arusaam üksteise «punastest joontest» ja tegelikest prioriteetidest.