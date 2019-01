Venemaa on sõjaliselt palju nõrgem kui USA ja tema liitlased. Igas täiemahulises vastasseisus saab ta lüüa. Kui olukord peaks arenema täiemahulise tuumalöökide andmiseni, sureme kõik. See ei ole muutunud alates külma sõja ajast. Uute relvade tõeline tähtsus on siseriiklik – nad on olemas venelastele kinnitamiseks, et nende riik on endiselt üliriik ja sõjatööstuskompleksi voolavaid maksurublasid kulutatakse targalt.