Reformierakondlane Vilja Toomast leidis Facebooki ühtaegu nunnu ja natuke ka poliitilise pildi.

Erakonnad käituvad sotsmeedias üsna sarnaselt – võetakse agentuuris kujundatud plakat, muudetakse suurus sobivaks ja läheb üles. Praegu pole Eestis võimalik Facebooki kasutada nägemata ühtki poliitilist reklaami.

Ka nende ridade lugemise hetkel on eestikeelses Facebookis üleval ligi sadakond poliitilist reklaami, aga tegelikult võib neid olla kaugelt enamgi. Reklaami ostmine Facebookis on lihtne, teed reklaami valmis, valid sihtgrupi, sisestad krediitkaardi andmed ja ongi olemas. Paraku pole ajakirjandusel kuidagi võimalik näha, kui suure summa eest ja milliseid sihtgruppe sihitakse. Midagi aga siiski näeb.

Postimees pakub kõigile oma lugejatele võimalust hoida Postimehe reklaamivalvuri abil silma peal erakondade ja poliitikute reklaamidel. Reklaamivalvuri põhimõte on hästi lihtne. Kõikidel lehekülgedel on alajaotus Info and Ads (e. k: Info ja reklaamid), reklaamivalvur hoiab sellel alajaotusel oma robotsilma peal ja kui on tekkinud reklaam, siis ta salvestab selle. Nii on võimalik näha, kui palju kellelgi makstud postitusi on. Tõsi, sellist jälgimist saab teha ainult ametlikel lehekülgedel, mitte isiklikel profiilidel, aga sinna ei saa ka reklaami osta.

Reklaamivalvuri rakendus on pärit Lätist, üks sealne ettevõte tegi selle sealsete valimiste jaoks eelmisel sügisel. Hea lugeja, selle abil saad poliitkampaanial teadlikult pilku peal hoida. Kõik poliitikute profiilid on sinna ükshaaval sisestatud ja kui sulle jääb silma, et me ei hoia mõnel poliitikul silma peal, siis anna sellest mulle teada aadressil aarne.seppel@postimees.ee.

Reklaamivalvuri abil on hea silma peal hoida kampaaniate intensiivsusel. Ilusti on näha, et nii nagu Keskerakond aasta alguses alustas massiivse kampaaniaga, jätkub see tänaseni. Ka teised on intensiivsust juurde kruttinud, ainult Eesti 200 ja rohelised tegid kampaaniasse Facebookis vahepausi.

Möödunud nädalal lõi kõikjal laineid Eesti 200 plakatiskandaal, nende sõnumi sisu kohta ei taha midagi ütelda, aga vaadates tagajärgi oli efektiivsus kindlasti silmapaistev. Tõsi küll, suhteliselt loetud tundi jooksul saavutas kampaania viraalse mõõtme. Paraku ei mänginud äpipoliitikud oma kaarte lõpuni välja. Paberplakatid ja pressikonverents on siiski analoogmaailma tööriistad.

Ilmselt just seepärast ei suutnud Eestis 200 sotsmeedias eelmine nädal kuigivõrd skoorida, pigem olid nad pildis kõigi teiste erakondade ja poliitikute sarjatavatena. Kristina Kallase probleemi täis pressikonverentsi postitus oli interaktsioone vaadates alles nädala viies postitus.

Rerofmierakonna noorpoliitik proovis Facebookis õnne õõnestusreklaamidega.