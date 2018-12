Peaminister Jüri Ratas tiksus täis terve Vikerraadio saate «Stuudios on peaminister», andmata ühtki selget vastust, mõistuslikust arutelust rääkimata. Kolumnist Tarmo Pikner küsib, kas on siis mõtet sellist saadet ülal pidada.

Piinlik oli! Oi, kui piinlik. Kui meie riiki ka selliselt uinu-muinutades juhitakse, nagu peaminister Jüri Ratas oma vastustes viimases stuudiointervjuus (Vikerraadio 19.12), siis tuleb tõesti imestada, et me üldse nii kaugele oleme oma riigi korraldamisel jõudnud.

No mida me siis teada saime? Kõigepealt seda, et lähenevate pühade ajal ei tohi mitte mingil juhul jätta küünlaid järelevalveta ja seakintsu ei tohi pliidile kõrbema unustada, sest meie tublidel päästjatel pole vaja pühade ajal töötada. Ja jommis peaga ei tohi kindlasti autorooli istuda, sest politsei tahab ka verivorsti süüa. Vot nii!