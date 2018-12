Filmi Väike Vera reklaamplakat FOTO: kuzbass.ru

Millised arvamuslood läksid sel aastal meie portaali lugejatele kõige enam korda, selgub alljärgnevast ülevaatest.

Kerstin Meresma FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Milline noor pere saab endale tänapäeval lubada elamispinda, kus majutada seda üht last, rääkimata kolmest? Kinnisvara hinnad, eriti Tallinnas ja Harjumaal (kus on võimalik leida enam-vähem tasuv töö), on hingematvad, kirjutab Postimehe ajakirjanik Kerstin Meresma.

Heelia Sillamaa FOTO: Kristi Tüvi

Kas ma peaksin juunis pidevalt töölt puuduma, et õnnitleda ära kõik need 25 tuttavat, kes sel aastal ülikooli esimese astmega hakkama said? Pagana lumehelbekesed, me ei ela eelmises sajandis, kus bakakraad oleks eriline! Niikaua kuni me õpime majandust, sest ei osanud muud eriala valida, oleme lihtsalt järjekordsed CV nimel ülikoolis käijad, mitte arstiteaduskonna kangelased, kes pärast kooli lõppu elusid päästma asuvad, kirjutab Postimehe ajakirjanik Heelia Sillamaa.

3. Andrei Kuzitškin kogemusest õpetajana «Millega šokeerisid mind Eesti koolilapsed»

Andrei Kuzitškin. FOTO: Liis Treimann / Postimees

Kolumnist Andrei Kuzitškin kirjutab oma kogemuse põhjal, milliste väljakutsete ees seisab pedagoog eesti ja vene laste õpetamisel koolides.

Mees ja naine voodis. Foto on illustratiivne. FOTO: leaky.ru

Meestearst Margus Punab kirjutab Postimehe nädalalõpulisa AK seksi eris, et seksuaalsus on inimpsüühika lahutamatu osa ning seksil oluline osa inimestevahelises suhtluses. Uuringud näitavad paraku, et pea viiendiku parimas eas Eesti inimeste baasvajadus on rahuldamata.

Hedvig Hanson FOTO: Elmo Riig

Olen naine, kes ise pärit katkisest perest, kelle laste isa on pärit katkisest perest, kelle pere purunes vaatamata püüdele seda hoida… ja kes on jõudnud ikkagi arusaamisele, et pere on püha, kirjutab muusik Hedvig Hanson.

6. Risto Berendson Karmel Killandist «Viga ja ränkraske vastutus»

Karmel Killandi FOTO: Andres Peegel

Aastakümnetepikkuse telekogemusega Karmel Killandi sai selle aasta esimestel päevadel rikkamaks ühe väga ebameeldiva kogemuse võrra: talle pole kunagi varem lubatud töö pärast peksa anda, kirjutab endine Postimehe uuriva toimetuse juht Risto Berendson.

Õppuse Siil linnalahing Valgas FOTO: Arvo Meeks / LEPM

Käisin reservväelasena õppusel Siil 2018. Kuigi süüa ja magada sai vähe, oli väga tore vahelduseks metsas olla. Vanade kamraadide nägemine tegi südame soojaks. Ilm oli suurepärane. Sai kõvasti nalja ja tuli ette kõiksugu kentsakaid-absurdseid juhtumisi, mis ainult kaitseväes võimalikud. Paraku sellega üritus piirduski, kirjutab Postimehe ajakirjanik Lennart Ruuda.

Eesti lipp. FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

On olemas koolikius. On olemas töökius. On olemas ka ajakirjanduskius. Nüüd teen midagi, mida fraktsiooni esimees Jürgen kindlasti heaks ei kiida. Hüppan vastasleeri poliitiku kaitsele. Andres Anvelti ümber tekkinud «kodakondsusskandaal» ületab ka minu valuläve. Uskuge, minu valulävi on väga kõrge, kirjutab riigikogu liige Madis Milling (Reformierakond).

Artemi Troitski FOTO: Tairo Lutter

Kolumnist Artemi Troitskikirjutab Postimehe nädalalõpulisa AK seksi eris, et ka seks oli üks põhjusi, miks Nõukogude impeerium uppi lendas.

Kalev Stoicescu FOTO: Mihkel Maripuu