Kerstin Meresma: tahate mu emakat, tehke sobiv pakkumine

Minul tekib aga küsimus: milline noor pere saab endale tänapäeval lubada elamispinda, kus majutada seda üht last, rääkimata kolmest? Kinnisvara hinnad, eriti Tallinnas ja Harjumaal (kus on võimalik leida enam-vähem tasuv töö), on hingematvad.

Raha, mille eest maksta pangale järgmised 25 pluss aastat eluasemelaenu, kulub tänapäeval üüri maksmiseks. Korteri sissemakseks raha koguda ja samal ajal Euroopa Mekade tasemel üüriraha igas kuus ära anda saavad endale vähesed. See on nagu nõiaring, kust näib utoopiline välja pääseda.

Lapse saamiseks pean vajalikuks teatud kindlustunnet, teadmist, et mul on uuele elule pakkuda hea turvavõrgustik ja elustandard. Miks peaksin ta siia ilma tooma, kui olukord ei ole minu silmis parim võimalik tema kasvatamiseks?

Noori inimesi, kes hakkavad jalgu alla saama, kooritakse igal võimalikul viisil. Ja see on meie valitsuse suurim apsakas. Sest just need noored loovad tulevased pered. Neid tuleks hoopis toetada, näiteks sellesama esimese kodu ostmisel. On küll olemas noore spetsialisti KredExi käendus, kuid ka selleks on vajalik viieprotsendiline sissemakse. Keskmine kolmetoaline korter Harjumaal jääb 100 000 euro kanti, mis tähendab 5000-eurost omapoolset panust, pluss notaritasu, pluss mööbel, pluss tehnika…