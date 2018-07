Pole mingi uudis, et eraelu selle endises romantilises tähenduses enam ei eksisteeri. Hiljuti jäi mul sotsiaalmeediast silma töölaua taga istuva inimese kurb hüüatus, et jah, teie kõik reisite-puhkate-käite marjul jne, aga minul veel pikk tööjärg ees. Jah, kes sotsiaalmeedias sees, ei jäta jagamata erilisi ja toredaid hetki ja iseenesest on see loomulik käitumine, sest inimesed on karjaloomad, kes tahavad tundeid jagada ja otsivad pidevalt teiste reaktsiooni ja tunnustust.