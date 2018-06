Meie kuulmist mööda on siseministeeriumis juba pikemat aega töötatud maaomavalitsuste lõpliku likvideerimise kava kallal. Kaalumisel on olnud mitmed uued põhimõtted. On jäädud peatuma maavanemainstituudi juure, mida maaomavalitsuse tegelased soovitanud. Peale selle on kaalutud, et kuna nüüd maaomavalitsused juriidiliselt kaotatud, siis sellega on ta senised maakondade piirid laotatud, ning kui tahetakse edaspidi maavalitsuste asemel panna ametisse mingisuguseid valitsuse usaldusmehi kohtadel, siis võiks nende usaldusmeeste tegevuspiirkond olla märksa laiem kui senisel maakonnal.