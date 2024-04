FOOKUS NATO kõrgeimal sõjalisel ülemal puuduvad illusioonid Vene ohu suhtes

Ameerika Ühendriikide maaväe maaväe ülemana Euroopas käis kindral Christopher G. Cavoli ka korduvalt Baltimaades. Praegune SACEUR on avalikult rääkinud ka Balti kaitse iseärasustest: siin läheb vaja palju rohkem konventsionaalset tulejõudu.

Paljud eestlased pole teadvustanud, et NATO kollektiivkaitse operatsiooni ehk artikkel 5 käivitudes lähevad Eesti kaitseväe üksused Ameerika Ühendriikide neljatärnikindrali Christopher Cavoli juhtimise alla. 2022. aasta juulist NATO liitlasvägede kõrgeima ülemjuhataja ehk SACEURi ametikohale asunud mees on Euroopas sündinud ja tunneb meie kontinendi kaitse sõlmküsimusi paremini kui nii mõnigi Euroopa kindral. Toimetaja Meelis Oidsalu küsitles sõjaväelasi ja diplomaate, et saada rohkem teada mehest, kes andis Euroopa sõjalisele kaitsele uue hingamise.