MEELIS OIDSALU Herem räägib Cavoliga sarnast juttu

Poliitikute möödunud nädala reaktsioonidest kaitseväe juhataja kindral Martin Heremi ettepanekule tõsta mõneks ajaks kaitsekulud viiele protsendile SKTst nähtus selgesti, et praegune valitsus ei jaga lahkuva kaitseväe juhi ohuhinnangut. 23. aprillil ERRi uudisteportaalile antud kommentaaridest tuli välja, et üsna ootamatult on siseminister Lauri Läänemetsa juhitud sotsid valitsuses ainsad, kes on valmis kaitseväe juhi ettepanekut arutama.