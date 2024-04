MARGUS PUNAB Lastest loobumisega antakse fataalne hinnang enda võimekusele maailmas hakkama saada

Viimastel kuudel on meie ühiskonnas peale mõneaastast pausi jälle aktualiseerunud mure eestlaste madala sündimuse pärast. Huvitav on aga see, et sündimust vaadeldakse peamiselt matemaatilise «ülesandena», jättes sisuliselt analüüsimata probleemide tegelikud põhjused, kirjutab meestearst Margus Punab.