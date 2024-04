RAINER SAKS Paotus Vene armee desertööride arv – ja see on vaid osa suurest tervikust

Ukrainasse saabus visiidile NATO peasekretär Jens Stoltenberg. Tema visiidi peamine sõnum on lihtne – Ukraina ei saa kutset NATOga liitumiseks selle aasta tippkohtumisel. Ka Ukraina juhid saavad aru, et seni, kuni sõda kestab, ei ole Ukraina vastuvõtmine NATOsse võimalik. Seda asjaolu ei aita pehmendada ka sõnumid, et Ukraina kindlasti saab kunagi NATO liikmeks.