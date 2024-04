RAINER SAKS ATACMSid on juba töös. S-400 süsteemide hävitamine annaks ukrainlastele suure eelise

Eile Krimmis toimunud Ukraina õhurünnaku sihtmärgiks oli S-400 õhutõrjesüsteem Tarkhantuti neemel. Rünnak viidi tõenäoliselt läbi ATACMS rakettidega. Esialgsete kirjelduste põhjal tundub, et Vene õhukaitse ei suutnud rünnakule reageerida. Täpne info kahjustuste kohta seni puudub.

Kokku on erinevatel andmetel loendatud neli kuni viis Vene armee poolt Krimmi paigaldatud S-400 õhutõrje süsteemi. Üks hävitati hiljutise rünnaku käigus Džankois. Lisaks Tarkhantuti neemel, on need õhukaitse süsteemid teada veel Evpatoriast, Svestopolist ja ida poolt Krimmist Feodossiast.