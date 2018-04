Mart Raudsaar: usk edusse viib riigikokku

Seetõttu on kõlanud väiteid, nagu liiguks Eesti kahepartei süsteemi poole ning hüpoteetiliselt võiks olla võimalik koguni ühe partei ainuvõim. Pean asjaomaseid kurvastama (või rõõmustama): praeguse valimissüsteemiga ei saa Eesti kaheparteisüsteemi mitte kunagi ja siin ei aita ka kujustamine ehk iseennast täitev ennustamine.

Kirvereegel on selline, et valimissüsteemid jagunevad maailmas majoritaarseteks ja proportsionaalseteks. Majoritaarses süsteemis valitakse igast ringkonnast üks enimhääli saanud kandidaat ja teiste kandidaatide poolt antud hääled lähevad mõnes mõttes raisku. Proportsionaalses süsteemis – nagu seda on Eesti – valitakse valimisringkonnast mitu saadikut, mis annab võimaluse populaarsuselt järgmistele nimekirjadele samuti midagi võita.