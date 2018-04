Henrik Roonemaa: Facebooki peaks sundima avanema, mitte sulguma

Peale selle teatas Mark Zuckerberg samal ajal ajakirjanikele, et Facebooki hinnangul peaksid inimesed arvestama tõsiasjaga, et ilmselt on enamiku kasutajate avalikud profiilid kellegi poolt kusagile salvestatud, ning see lisas vaid õli tulle. Keegi ei vaevunud peatuma ja mõtlema, mida see avaldus täpselt tähendab: et inimesed peaksid harjuma mõttega, et nende Facebooki pandud ja kõigile avalikult kättesaadav info oli ja on avalik.