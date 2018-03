Sirbis sel reedel: mida arvab Venemaa olevikust ja tulevikust poliitikapublitsist ja ühiskonnategelane Jevgenia Albats?

KAAREL TARAND: Karu nuttu jätkub kauemaks

Kus on päästik, millele toimiva ja tõhusa, põhiseaduslikku eesmärki täitva kultuuripoliitika soovijad saaksid vajutada?

Kultuuriminister Indrek Saar kandis 14. veebruaril riigikogule ette «Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020» täitmise aruande lõppenud 2017. aasta kohta. Istungit juhatanud Enn Eesmaa avas päevakorrapunkti sõnadega: «Ma tuletan teile meelde, kuidas selle päevakorrapunkti arutelu käib. Kõigepealt on ministri ettekanne kuni 30 minutit, siis küsimused. Riigikogu liige võib ettekandjale esitada ühe suulise küsimuse. Järgnevad läbirääkimised, kus sõna saavad võtta fraktsioonide esindajad.» Sellise korra järgi toimuvat aruteluks nimetada saab ainult väga hea fantaasia korral. Ideaalis võiks toimingu käigus kõlada sada küsimust ja sada vastust, millele järgneb praegu riigikogus tegutseva kuue fraktsiooni esindaja enne ettekannet valminud lühike seisukohavõtt.

ARVO VALTON: Ajalooaines kirjanduses

Mingis mõttes on kõik ilukirjandusteosed ajalooainelised, vahest ka tulevikuutoopiad ja teadusfantastika, kuivõrd nende kõigi kirjutamisel on lähtutud mineviku kogemusest. Siiski on tavaks pidada ajalooliseks neid romaane, lühijutte, näidendeid, poeeme ja luuletusi, kus on käsitletud mingit kaugemat ajaloolist aega, olgu aeg üksnes taustaks või peamine teema.

JAANIKA PALM: Vabadus ja vastutus

Eesti lastekirjandus aastal 2017: pildiraamatute vallas on peale kasvanud arvestatavaid uusi loojaid, kuid algupärase noorteraamatu kriis on vaid süvenenud.

Mulluse lastekirjanduse ülevaate jaoks raamatute rittaseadmine ning sadadest lasteraamatutest koosneva kuhila nägemine toob mõtted otse ja üheselt priiuse juurde. On tõesti imeline, milline vabadus meie lasteraamatuväljal valitseb ning kui palju teoseid meil ilmuda saab. Olgu need siis raamatulettidele jõudnud kas asjatundlike kirjastuste kaudu või iseenese tarkusest, võistluste toel või just nende kiuste, kultuurkapitali rahalisel abi või vabatahtlike annetustega.

KRISTA KUMBERG: Varras roosa suhkruvati sees

Millest küll kirjanikud kirjutaksid, kui poleks koolikiusamist? Tõlke-lastekirjanduses on kolaka andmine asendunud üles riputamisega.

Raamatuleti ees seistes võib tunduda, et laste- ja noortekirjandus suhkruvatistub: roosad kaaned, muinasjututöötlused, teismeliste „päevikud“, kerge ja sihitu fantaasiamöll. Tuletagem meelde – suhkruvati sees on üks varras, mis takistab kleepuvaks muutumist. Seda varrast me otsime ja hindame.

2017. aastal ilmunud tõlke-lastekirjandust vaadeldes jäi silma noortekirjanduse kasvamine hulgas ja headuses, aga ka selle raskemeelsus ning huumori- ja eneseirooniavaesus. Üleminek lihtsalt ja lõbusalt mudilaskirjanduselt põnevale ja lõbusale 8+ kirjandusele on sujuv. Ja siis äkki avab noortekirjandus elu kogu selle keerukuses.

RASMUS KASK: Millist kaitset vajab rehielamu?

Taluarhitektuuri tuleks kaitsta koos omanikuga, mitte omaniku eest, ja toetada elu jätkumist maal täna ja ka homme.