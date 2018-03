Erameedia sõltuvus turundajatest ja kampaaniameistritest on süvenenud – sellise lubamatu üldistusega alustab oma arvamuslugu news.err.ee vastutav toimetaja Dario Cavegn, kelle loo põhisõnumi võib võtta kokku lausesse, et avalik-õiguslik meedia on hea ja usaldusväärne uudiste vahendaja, aga erameedia mitte. Oma teesi toetuseks ei too Cavegn mingeid arvandmeid, samuti puuduvad allikaviited.