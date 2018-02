Postimees 1938. aastal: muinasjutuline kuninglik pulm – Egiptus tulede meres

Palee ette on püstitatud suurepärane estraad lilledest. Niiluse kallastel on üles seatud tulevärk. Kogu maa ja Kairo linn on niisuguses tuledemeres, millist Egiptuse ajalugu varem pole näinud. Kuninga korraldusel antakse vaestele prii lõunasöök ja Kairo avalikes aedades korraldatakse kogu öö pidustusi. Tuhanded araabia pealikud on saabunud Kairosse.