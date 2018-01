Postimees 1993. aastal: kummalised lendlehed postkastides

Tallinna elanike postkastidesse on hakanud siginema lendlehti, milles teavitatakse lugejaid apartheidist. Neis märgitakse, et apartheid on ühe riigi territooriumil elavate rahvusgruppide eraldatud arengu poliitika ja näeb osalt elanikkonnalt poliitiliste õiguste äravõtmist rahvusliku tunnuse järgi. Rõhutatakse, et apartheidi on ÜRO kui inimsusevastase kuriteo hukkamõistnud.