Holger Haljand: kes aitaks taltsutada kübertonti?

Meil on probleem. Oleme seda aastaid vaka all hoidnud ja silma alt ära lükanud. Kui ta end ilmutab, mida juhtub tihti, pöörame pilgu ära. Loodame pimesi, et nii läheb ta meist mööda või kaob pikapeale sootuks. Viimastel kuudel olen kogenud, et seda koletist on võimalik taltsutada. Ja tulebki taltsutada. Kõik koos, sest teda on palju.

Ometi on seda pahalast keeruline ära tunda, veel keerulisem temast rääkida. Paljudel juhtudel on ta suisa sügavalt isiklik ja kõrvalseisjale nähtamatu. Statistika kohaselt on siiski iga neljas Eesti õpilane selle tondiga kohtunud ning iga kuues ise tema saabastesse astunud. Kui aus olla, siis arvan, et tegelikult on seis veelgi hullem. Me lihtsalt ei taha või ei julge seda tunnistada.

Hiljuti ilmus Postimehes lugu teismelistest, kes mõnitasid Facebooki suletud grupis oma koolikaaslasi, arvustasid nende välimust ja soovisid surma nii neile kui ka nende lähedastele. Lood kellegi pilkamisest kübermaailmas pole enam ammu uudised, vaid igapäevane tegelikkus, millega silmitsi seisame. Kurjad kommentaarid sotsiaalmeedias, uudistekanalites või mistahes muus internetikeskkonnas on saanud loomulikuks osaks meie elust. Miks me sellega kübermaailmas lepime, kui igapäevaelus peame normaalseks viisakust ja heatahtlikku suhtlemist? Seda enam, et kurjus ja tigetsemine ei tee inimesi sugugi õnnelikumaks. Peame üle saama hirmudest ning rääkima küberkiusamisest ausalt ja avameelselt. Üle käte kasvanud tonti tuleb taltsutada nüüd ja kohe, paremat aega ei tule.

Suurim julgus

Kiusamine internetis ja nutiseadmetes ei nõua julgust. Nii nagu nõuab seda kiusule vastu astumine ja toe pakkumine neile, kes end ise kaitsta ei oska. Eesmärk ei saa olla näidata näpuga süüdlaste poole, karistada või häbistada. See ei vii sihile. Tuleb proovida minna algpõhjuste juurde. Kõnetada nii neid, kes on kiusanud või olnud kiusatud, kui ka kõrvalseisjaid, kellel on kiusuvastases võitluses oluline roll. Tahan julgustada kiusu märkama, sekkuma, abi ja tuge pakkuma.

Kius internetis on seda salakavalam, et mõjub kiusaja jaoks anonüümsena. Puudub kohene tagasiside, põhjustatud valu pole näha ning empaatia­võime seda väiksem. Mis kõige hullem, ohvri jaoks võib see kesta 24/7 – jälitada teda koolist koju, seadmest seadmesse. Tean lapsevanemana, et see ei ole enam ammu mõne üksiku lapse, klassi või kooli probleem. See on ühtviisi tõsine murekoht igas Eestimaa nurgas, nii linna- kui ka maakoolides.

Kõlbeliste normide mõjuala

Aga millest see tuleb? Kehtivad ju nii kodus, koolis kui ka tööl kirjutamata viisakusreeglid, millest me kinni peame. Testime aeg-ajalt piire, ent jääme seda tehes ikka iseendaks. Kui ka eksime, tunnistame viga, palume vabandust ja läheme edasi.

Olukord muutub siis, kui klaviatuuri ja ekraaniga kahekesi jääda. Tekib teatud eraldatuse, isegi näilise anonüümsuse tunne. Ununevad tavapärased väärtushinnangud ja kaob seni normiks olnud suhtluskultuur. Sotsiaalmeedia peamagistraalilt selle kõrvaltänavatesse sattudes võib seal kokku põrgata suisa karjuva kultuuritusega.