Võib olla kindel, et Vene väejuhatus vajaks pealetungil edu saavutamiseks ning kasvõi ainult pealetungi jätkamiseks praegusel tasemel väga suuri täiendavaid vägesid. Värbamiste takerdumise põhjuseks saab olla ainult Vene ühiskonnas levinud teadmine, et rindel langemise tõenäosus on väga kõrge, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks (Parempoolsed).