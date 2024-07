Vahur Laiapea Ilma kirjakultuurita saab inimestest kerge saak sotsiopaatidest võimuritele

Viimastel aegadel on raamatupoodidesse jõudnud koomiksid täiskasvanutele. Raamatud, kus on palju raamidesse joonistatud pilte ja nende juures veidi pilte täiendavat teksti. Usun selle olevat lugemisoskamatuse laieneva pandeemia märgiks. Raamatuturg orienteerub ümber loetavalt nähtavale ja kuuldavale. Audioraamatud ja podcast’id koguvad kuulajaid ja ega selles midagi halba ole.

Suurtes ja ilusates raamatupoodides on veel imekombel müügil meeletu valik erinevat sorti kirjandust. Valik, mis pidevalt uueneb. Sodi sees leidub väga palju väga head ilu- ja elukirjandust. Keda napib, on lugejad. Kui leiad mõne inimese, kes on lugenud sama raamatut, mida sinagi, tabab sind heldimus. Olukord meenutab vana anekdooti: «Mida me miilitsale sünnipäevaks kingime? Raamat tal juba on.»