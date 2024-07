NÄDALA NÄGU Eesti julgeolekupoliitika peavool naaseb Sakala tänavale

Eestis on kahte liiki kantslereid. Esimeste peamine ülesanne on olla ministri eriesindaja valitsemisala juures. Seda tüüpi kantslerid on riigikantseleis esmaspäeviti kell 15 toimuval riigisekretäri juhitud koosolekul enamuses. Neid ei kuule ega näe, nad ei osale valdkonna strateegiliste eesmärkide kujundamisel ega ole valmis võtma maineriske, mis paratamatult kaasnevad igasuguste reformide ja kärbetega.