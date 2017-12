Postimees 1933. aastal: sportlastel rõõmsad pühad

1930. ja 1932. a. jõulude ajal oli kõikjal pori. Ei võinud mõeldagi talispordi harrastamisele. Küll aga korraldati ajaloolisi sündmusi sellega, et möödunud aasta jõuluajal sõideti mootorpaadiga, kuusk paadi ninas ja veesportlased ujusid linnaäärses lahtises Emajões. «Taara» aerutajad tegid aga oma paatidel väljasõidu.

Tänavu, olgugi, et lund vähevõitu, siiski jätkub sellest suusatajaile. Tartu ümbrus oma lausikmaaga ei paku suuri võimalusi murdmaasuusatamiseks, mis suusatamise huvitavamaid alasid. Ent Tähtvere välja ja surnuaedade mäenõlvakutel saab siiski vuhiseda pisikest mäesõitu ja teha kristianiaid. Elva ja Vapramäe ümbrus pakub küllaldasi võimalusi selle huvitava ala, murdmaasuusatamise harrastamiseks.

Välismaa linnade ja kuurortide vahel on pandud pühadeks käiku terve rida eraronge, mis mõeldud peamiselt talisportlastele. Mis keelab tartlastelgi istuda rongile ja sõita Elva, et seal nautida murdmaasuusatamise võlu.

Meie talisport on võrdlemisi kitsapiiriline. Suusatamine, uisutamine, algeline kelgutamine ja vähesel määral jääkelkudel purjetamine. Välismaal mägestikkude kuurortides tuntakse aga mõndakümmend ala, üks huvitavam kui teine.

Üheks põnevamaks alaks on bobsleigh – omapärane kelgutamine, mis olnud viimasel ajal ka olümpiaadide kavas. Rohket harrastamist leiab ka skijöring. See on põhjamaade spordiala, kus suusataja on on kihutava hobuse taga pikkade ohjade otsas. Kui lumi mitte väga sügav, siis kasutatakse hobuse asemel ka mootorratast. Ka Emajõel on olnud näha üksikuid skijöringi harrastajaid.

Tallinnas hädaabitöölistega ehitatakse kelgumägi. Mis oleks kui Tartu linn kelgusportlastele järgmisel aastal jõulukingiks pakuks samal viisil ehitatud kelgumäe. Tartu noorsugu ja osa keskpõlvegi oleks sellele jõulukingitusele südamest tänulik.

28.12.1933