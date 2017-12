Andrei Kuzitškin: miks eestivenelased ei armasta NATOt

Hiljaaegu pöördus Eesti Inimõiguste Keskus poliitikute poole üleskutsega lõpetada nõndanimetatud vene kaardi väljakäimine, et teha viimaks lõpp ühiskonna lõhenemisele rahvuse põhjal.

See oli tähelepanuväärne üleskutse, ehkki liigutavalt lihtsameelne ja vähe kindlapiiriline.

Kelle poole siis õieti pöörduti? Kui juba poliitikute poole, siis pöördutagu ikka nimepidi.

Nii pooldasid näiteks 15. oktoobril Eestis peetud kohalike omavalitsuste valimiste eel peaaegu kõik erakonnad lõimumist riigikeele ehk eesti keele omandamise teel. Ainult Keskerakond tegi panuse segregatsioonile, hirmutades venekeelseid valijaid sellega, et tsentristide lüüasaamise korral Tallinnas kaotavad venelased oma televisiooni, ajalehed, koolid ja lasteaiad. Seda esiteks.

Ja teiseks: mulle tundub, et kaunite unelmate maailmas elavad inimõiguste kaitsjad on lihtsalt sulgenud silmad karmi elutõe ees. See on nimelt selline:

Eesti ühiskond – jah, just nimelt! – on juba ammu sügavalt lõhestunud rahvuslikul põhimõttel ja pelga üleskutsega «Hakkame elama sõbralikult!» seda olukorda ei paranda.

Sama kinnitab värske uuring Eesti elanike suhtumise kohta NATOsse.

Kui need andmed hiljaaegu avaldati, tekitasid need ohtralt kommentaare.

Tahaksin pöörata tähelepanu ainult kahele näitajale: Eesti kuulumist NATOsse toetab 92 protsenti eestlastest ja ainult 33 protsenti maa venekeelsetest elanikest.

Pole sugugi imekspandav, et kõige aktiivsemad NATO-vastased Eestis on venelased, kes ei oska üldse või oskavad kehvalt eesti keelt, samuti vanema põlvkonna inimesed, kel puudub Eesti kodakondsus.

Mingit saladust siin pole: just see auditoorium ongi Venemaa propaganda peamine sihtmärk, kelle jaoks ei säästeta värve, et kujutada NATOt «agressiivse, märatseva, verejanulise, ähvardava ja äärmiselt ohtliku» organisatsioonina, mis on seadnud sihiks «okupeerida Venemaa ja allutada kogu maailma».

Küsite, mis puutuvad siia Venemaa propaganda ja Eesti elanikud?

Meediaekspert Raul Rebane vastas hiljuti just sellele küsimusele artiklis, milles mõistis hukka selle, et Tallinn eraldab linnaeelarvest raha eetriaja ostmisele Pervõi Baltiiski Kanalis (PBK). Jah, tegemist Lätti sisse kirjutatud meediaettevõttele kuuluva telekanaliga, aga sisu on laias laastus Venemaal tegutseva Pervõi Kanali oma.

Tallinn ei osta sugugi juhuslikult eetriaega Venemaaga seotud telekanalites – just see venekeelne massimeedia on otsekui sisse kirjutatud eestivenelaste kodudesse. 2017. aastal oli siinsete mitteeestlaste seas kõige populaarsem telekanal Rossija, mida jälgis 16 protsenti vaatajaskonnast. Sellele järgnesid ... PBK 15 ja NTV 14 protsendiga.

Meie maa venekeelne elanikkond on sisuliselt eestikeelsest meediast isoleeritud, samal ajal ahmib aga aplalt ja peatumata infoprodukti, mida vaaritavad Kremli «köögis» Venemaa propagandistid.

Koostasin ka ise Lasnamäe elanikest ühe küsitlusgrupi. Selgus, et 95 protsenti (!) küsitletutest (ligikaudu 100 inimest) saab maailma ja Eesti (!) sündmustest teada Venemaaga seotud telekanalite vahendusel. Eesti Televisiooni venekeelset «Aktuaalset kaamerat» vaatab viis protsenti küsitletutest, venekeelse kanali ETV+ ühiskondlik-poliitiliste saadete vastu ilmutab huvi kaks-kolm protsenti.

Ühe sõja on NATO juba kaotanud

Mis puudutab teavet NATO kohta, siis Eesti venekeelne ajakirjandus tervikuna käsitleb seda teemat tasakaalustatult: palju fakte, sündmusi, vähe hinnanguid. Sellise seisukoha eest on Eesti venekeelse meedia toimetused saanud Venemaa propagandaportaalis BaltNews isegi tublisti sõidelda.