Mati Hint: tihe rebimine oletamise ja tahtliku valetamise rekorditele

Ootamatult on minust saanud Eesti ühiskonna päeva- või koguni nädalasündmus – meediaekspert ja eetilise ajakirjanduse eestvõitleja Raul Rebane viitab Postimehe arvamuslehekülje artiklis «Veendunud oletamine» (PM 26.09) minust kirjutades hitlerliku Saksamaa propagandaministrile Joseph (mitte Josef, nagu kirjutab meediaekspert) Goebbelsile ning omistab mulle kurioosumi, mis on «võimalik, et maailmarekord».

Mul on kavas see tiitel vaidlustada.

Minu keiss toimus 25. aprillil koos Mart Helme,Toomas Vitsuti ja Silver Meikariga Peeter Ernitsa juhitud Tallinna TV saates «Otse kümnesse», mille üheks teemaks oli Rail Baltic. Olen Rail Balticu kavandatava kiirraudtee suhtes skeptiline, mitte Eesti raudteevõrgu või üldse taristu moderniseerimise vastane.

Tolle saate hetkel oli just ilmunud majandusteadlase Endel Oja väga suure infosisaldusega brošüür «Kas Eesti vajab Rail Balticut? Sõltumatu ekspertgrupi seisukohad, analüüs ja järeldused» (2017). Tahtsin saates seda soovitada, aga välja kukkus karuteene, või nagu meediaekspert ütleb – kurioosum.

Oma osa selle kurioosumi sünnis on uskumatul veal, mis brošüüri teksti on sattunud: Rail Balticu maksumuse miljardid on kirjutatud miljoniteks (lk 10): 2017. aasta märtsi seisuga 5,8 miljonit eurot.

Kuidas ma vea tegin?

Minu usaldust Oja vastu see sõnavääratus ei kahanda. See on psühholoogiliselt mõistetav tööõnnetus: teemat ülihästi valdav spetsialist loeb teksti nii, nagu peaks olema, mitte nii, nagu on. Oja sõnavääratus ei õigusta minu sõnavääratust, aga see viga oli mul silme ees, kui hakkasin trassi täitematerjalist kõnelema, ütlesin peaaegu automaatselt «miljoni» asemel «miljard». Keegi ei reageerinud.

Kui teemaks on pindalad, ruumalad, mahud, protsendid, siis püüan ette kujutada, kuidas numbrid ruumiliselt välja näevad. Mul on Tartu Ülikoolist matemaatiline lisaharidus, mis ei ole täiesti maha kulunud. Arvutasin kohe, et 1000 x 1000 meetrit on ruutkilomeeter ja meetripaksuselt on see miljon kuupmeetrit.

Miljardiks on vaja ka kõrgust 1000 meetrit. Sain aru, et see ei ole võimalik, vaatasin uuesti Oja teksti (lk 26), palusin väljaspool järjekorda sõna, vabandasin ja parandasin vea (saate 23. minut). Mainisin, et samasugune sõnakomistus «miljonite» ja «miljarditega» juhtus ka Riias toimunud RB tipparutelul. Ega siis ameeriklased asjata ole «miljardi» asendanud «biljoniga».

Oli otsesaade ja sellisena on see vaadatav ka praegu. Rebase tekstist võib järeldada, et ta on näinud ka selle saate suvist kordust, järelikult ka minu vabandust ja vea parandamist. «Saatejuht ja külalised ei reageeri, ka mitte vaatajad Facebooki kaudu, aga põhjust oleks, sest argumentatsiooniandmetes oli eksitud tuhat (1000!) korda,» kirjutab nördinud eetiline ajakirjanik Rebane.

Minu küsimus talle: mis peab peale jääma, kas viga või vea parandus? RB kiirrongijoonlauatrassi oponentide taotlus ongi just vigade parandamine. Ei ole kahtlust, et mõlemas leeris tehakse vigu, aga olgu mõlemas leeris ka õigus ja kohustus vigu parandada.

Vikerraadio hommikuse uudissaate järgses ajakirjanduse ülevaates 27. septembril pühendas Taavi Libe palju tähelepanu minu eksimusele, mida ta esitas tahtliku valetamisena. Muidugi ei maininud ta, et õiendasin vea esimesel võimalusel samas saates. 28. septembri varahommikuses (kell 6.15) ajakirjanduse ülevaates rääkis Libe, kuidas Siim Kallas peab nüüd hakkama proovireisjana Eestis ringi sõitma ja ümber lükkama RB trassiks vajaliku liiva ja kruusa hulga kohta teadlikult levitatavaid valesid. (Tõsi, hilisemate tundide samas saatelõigus seda ei korratud.)