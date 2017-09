Jeroen Bult: Saksamaad ja Euroopa Liitu ootab ees teadmatus

Traditsiooniliselt on CSU ja rohelised otseti teineteisest eemale põrkunud ning mõned rohelised on juba jõudnud kurta selle üle, et FDP ridades puudub igasugune huvi säästliku energeetika vastu.

CSU ja CDU fiskaalkonservatiivid võivad proovida ära kasutada Lindneri kaldumist euroskeptikute leeri, et blokeerida otsustavalt Macroni ja Junckeri laadis ettepanekuid.

Enne valimisi jõudis Prantsuse päevaleht Le Monde nimetada väljavaadet, et FDP satub uude valitsusse, Macroni suurimaks košmaariks. Ja mõistagi ei tasu unustada Merkeli enda positsiooni, mida vaieldamatult nõrgestas CDU/CSU ajalooline kaotus 24. septembril (kõige halvem valimistulemus alates 1949. aastast). Merkel teab vägagi hästi, milline ussipesa Die Union tegelikult on.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron / Scanpix

Selles mõttes oli küllap politoloogil Vello Pettail õigus, kui ta sõnas (25. septembril «Aktuaalses kaameras»), et Eestile oleks kõige parem uus «suur koalitsioon». Teatav väike võimalus, et see nii läheb, on isegi olemas, kui Jamaica-koalitsiooni kõnelused peaksid läbi kukkuma, kuid ei tasu siiski unustada, et SPD on juba jõudnud välja öelda, et nad peavad ennast «uuesti leidma» (küllap järgivad nad selles Hollandi sotsiaaldemokraatliku erakonna PvdA eeskuju, kes märtsikuise valimiskaotuse järel on jäärapäiselt keeldunud igasugustest koalitsioonikõnelustest).

Mõningat lohutust pakub ehk ainult tõsiasi, et AfDs on taas alanud kurikuulsad sisevõitlused, nii et pole kahtlust, et päris paljud 94 auväärsest parlamendiliikmest satuvad ühel või teisel moel skandaali. Ent vähemalt esialgu ei too see «Euroopa kevadet» kuidagi lähemale.

Inglise keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane