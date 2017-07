Kadri Kütt: milline on ajakirjanduse roll tänases maailmas?

Ajakirjanduse roll on aegade jooksul ühiskonnas toimuvale vastavalt muutunud, kuid alati peegeldunud kolmel viisil – poliitiline, hariv ja meelelahutuslik. Aastaid tagasi oli esikohal poliitilise vahendaja roll, nüüd aga seisavad kõik kolm aspekti kõrvuti.

Muutunud on ajakirjanduse olemus üldisemalt. Faktipõhiselt ja eraldiseisvalt uudisloomelt on toimunud ümberorienteerumine pigem kiirele väljundile ja n-ö ühisajakirjandusele. Ajakirjandusse saavad panustada kõik ja kontrolli loodava üle on pea võimatu haarata.

Seega võiks ajakirjanduse peaosaks ühiskonnas nimetada rolli vaba eneseväljenduse võimaluse pakkujana kõigile, olgu see otsese osalemise või ajakirjandusest tuleneva initsieerimise ning suunamise kaudu.

