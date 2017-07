Aija Sakova: ka vaimset vägivalda saab märgata

Oleme harjunud ütlusega, et vägivald on vägivald ja et sellele puudub iga­sugune õigustus. Olen sellega nõus, kuid niisamuti arvan, et sellest hoolimata või just seepärast on vaja vägivallast veelgi rohkem ja veelgi nüansirohkemalt rääkida, et mõista. On vaja mõista, kuidas vägivald sünnib ning kuidas me laseme sellel tekkida ja kesta. Samuti sedagi, mis toimub inimesega, kes muutub vägivaldseks, ja nendega, kes elavad vägivaldses keskkonnas. Aga ka seda, miks mõni valib vägivalla ja ei saa ega oska valida teisiti.

Vaimse vägivalla mustrid

Kirjandus- ja kultuuriuurijana tean, et on vägivalda, mille vastu üksikisik ei saa. Pean silmas eeskätt seda, mis toimub sõjaolukorras ja totalitaarse režiimi tagajärjel. Küüditamisolukorras ja koonduslaagris ei ole inimesel muid valikuid kui teha sisimas otsus, kas alla anda või kõige kiuste püüda ellu jääda.

Vabas ja demokraatlikus ühiskonnas on inimesel alati mingi valik, isegi kui ta ei ole sellest alati teadlik. Vägivaldsesse suhtemustrisse sattunud või selle keskel (mitte omal valikul) üles kasvanul on väga raske näha teisi võimalusi. Tundub ebausutav, kuid vägivald tekitab hirmu kõrval teatavat sõltuvust, ja seda nii vägivallatsejas kui ka ohvris. Vägivallale järgneb alati leppimis- ehk rahuaeg, mis justkui korvab, vähemalt esialgu, inetused, ning kui vägivallast on saanud muster, siis pakub see kannatajale ka mingit veidrat turvatunnet.

Lähisuhtevägivallast on hakatud üha rohkem rääkima, kuid mitte alati edasiviival ja lahendusi otsival moel, vaid sageli ka lahterdaval ja diskussiooni summutaval moel. Olen küsinud endalt, mida tunnen mina naise ja emana, kui räägitakse või kui ma ise räägin lähisuhte­vägivallast.

Eeskätt tunnen kurbust, et seda on meie ümber ja meie keskel nii palju ja et me sageli ei oska seda ära tunda. Samuti tunnen soovi ja hädavajadust mõista, kust ja miks saab vägivald alguse. Küsin: mida saan mina inimesena ning emana teha selle heaks, et minu lapsed, järeltulevad põlvkonnad elaksid vägivallata, et nad oleksid teadlikumad ja oskaksid vägivallamustreid ära tunda? Lõppude lõpuks on inimestevahelised vägivaldsed suhted ju see platvorm, millelt saab võimalikuks vägivald ka ühiskonna või riigi tasandil.

Ei ole mingi saladus, et vägivallamustrid saavad alguse lapsepõlvest. Sageli kodust ehk paigast, mis peaks olema igaühe turvapaik. Kindlasti võib vägivald saada alguse ka koolist või mujaltki, sest paratamatult leidub igas inimeses loomupärast kurjust. Või kui mitte kurjust, siis kahtlemata on loomulik, et vihastades või ärritudes tunneme soovi teisele haiget teha. Kõik lapsed tunnevad nii ja teevadki seda. Alles järje­pideva selgitustöö ja kasvatuse tulemusena õpitakse kaaslast või lähedast inimest mitte lööma. Ja see on õpitud oskus, mitte loomuomane.

Keerulisem on lugu sõnaga ja selle vahendusel haiget tegemisega. Sageli mõtlen, et kui räägitakse vaimsest vägivallast, siis mida selle all mõeldakse. Kust jookseb õigupoolest piir halvasti või mõtlematult öeldud sõna, mõtlematu ägestumise ja vaimse vägivalla vahel? Esmapilgul tunduvad need üksteisest ju miilide kaugusel olevat, kuid tundub, et üks võib teiseks üle kasvada ja me ei pruugigi märgata, millal see täpselt juhtus.