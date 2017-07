Marko Suurmägi: IRLi kohaliku Ronaldo küsitav staaritsemine

Kas poliitikul on eetiline pidada oma erakonna juhiga enda karjääri puudutavaid läbirääkimisi? Kas poliitik võib endale valimisnimekirjas kohta kaubelda või peab ta ootama, kuni kohta pakutakse? Kas linnapea võib ametist loobuda, kui tööga kaasaskäiv motivatsioonipakett pole sobiv? Need on vaid üksikud küsimused, mis tekkisid, kui sai selgeks, mis asjaoludel loobus Viljandi linnapea Ando Kiviberg (IRL) oma erakonna linnapea kandidaadi kohast.

Viljandi linnal pole sel sajandil veel olnud linnapead, kes oleks olnud ametis terve valimistsükli. Praegune linnajuht Kiviberg valiti ametisse kohe pärast eelmisi valimisi, 2013. aastal ning tõenäoliselt lahkub ta raekojast sügisel, kui uued valimised on läbi.

Juriidiliselt võttes ei saa ka temast linnapead, kes oleks ühe perioodi otsast lõpuni vastu pidanud, sest tema karjääri jääb 2015. aasta 27. aprill, mil kohaliku võimutüli tagajärjel Kiviberg umbes 15 minutiks linnapeatoolilt lahkus. Siis oli ta viivuks volikogu lihtliige ja valiti kohe linnapeaks tagasi.

Pean saama riigikokku!

Kui Kiviberg tolle aasta 3. aprillil oma tagasiastumise soovist teada andis, oli tal üsna kindel teadmine, et ju ta tagasi linnapeaks valitakse. Nüüd, juuni lõpus andis Kiviberg taas teada, et lahkub linnapea ametist. Seekord täiesti korraliselt, sest uueks ametiajaks ta ei kandideeri. Põhjenduseks tõi ta oma eraelu, mis on juba mõnda aega Harjumaal, ning seetõttu on mõistetav, et linnapea töö on võtnud oluliselt vähemaks aega, mida veeta koos perega.

Sellisel kombel lahkumine oleks ju ilus, siiras ja aus, kui tumeda pilvena ei käiks Kivibergiga kaasas üks juuni eelviimasel päeval Isamaa ja Res Publica Liidu esimehele Helir-Valdor Seedrile saadetud kiri. Ajakirjanikuna ei oska ma sellest kirjast välja lugeda muud kui garantii nõudmist, et Kivibergi poliitiline karjäär võiks jätkuda riigikogus.

Nimelt soovis linnapea kinnitust, et temast saaks 2019. aasta riigikogu valimistel mõne talle sobiva valimisringkonna esinumber. See tähendaks erakonna toetatud reklaamikampaaniat ning soodsaid võimalusi riigikokku pääseda. Muidugi juhul, kui praegu kehva reitinguga IRL üldse riigikogukõlblikuks osutub.

Nii konkreetse sooviga kirja polnud Seeder enda sõnul varem saanud, aga ta on ka väga lühikest aega saanud erakonnajuhi tööd teha. Kiviberg oma kirja eriliseks ei pea ning soovidki olid tema hinnangul täidetavad. Just need linnapea väited tekitavad küsimusi. Kas sellised kirjad on Eesti poliitikas tavapärased? Kas see on poliitiline reaalsus?

Kas nii ongi kombeks?

Minu arusaam ütleb, et selliseid kirju ei tohiks olemas olla. Lihtsalt selline kiri ei lähe kokku poliitiliste liidrite jutuga, kuidas valimisnimekirju pannakse kokku erakondade eestseisustes ja volikogudes ning demokraatlikel alustel. Seega ei tohiks ühel poliitikul pähegi tulla mõte, et ta saaks mõne piirkonna esinumbri kohta partei esimehelt küsida.

Aga millegipärast ma ei usu, et Kiviberg oli esimene, kes oma tahtmised kirja pani ja parteile vastastikku kasulikku tehingut pakkus.