Teet Korsten: «Müstilise Putini » autor vaeb Venemaa ahistavaid olusid

Ajakirjanik hoidus kõige suuremast lahingutegevusest teadlikult eemale oma väikese lapse pärast, kes teda koos isaga kodus Moskvas ootas. Kõige tulisemat lahingutegevust on ta näinud Mariupoli kandis. Ukrainas kogetu andis talle võimaluse ka mitme hilisema artikli kirjutamiseks − kaasa arvatud analüütilised kirjutised.

«Venemaa on küll agressor, aga läänes adutakse vähe Venemaa rolli ja seda, et see pole olnud − vähemalt separatistide puhul − totaalne. Kõik algas ülestõusuga, mida Venemaa kasutas oma huvides. Hiljem on likvideeritud mittesobivad, sõltumatud figuurid ja asendatud nendega, keda on lihtsam juhtida. Tundub, et alguses polnud Kremlile endalegi selge, mida ta Ida-Ukrainas tegelikult saavutada tahab: kas annekteerida nagu Krimm, kujundada piirkond mingiks puhvertsooniks või jätta olukord külmutatud konfliktina miilama − mis tegelikult ongi realiseerunud. Krimmiga oli muidugi kohe kõik selge,» räägib Arutunyan.

Ta ütleb, et Ukraina suunal toimunu pööras kõik temale − ja ka tema sõpradele − selliseks, et tal on praegu raske Venemaal viibida: «Nõnda palju oli kogunenud lootusetut õudust.» Arutunyanile annab suurema vabaduse see, et tal on kaks kodakondsust, samas on tema mehel vaid Vene oma. Samal ajal tunneb ajakirjanik, et topeltkodakondsus võib talle teha karuteene − teda võetakse kui omadele võõrast ja võõrastele oma.

Ajakirjaniku kibe leib

«Ka Putin on öelnud: on vaenlane, on sõber ja on reetur,» täpsustab Arutunyan. Ta toob näite, et Putin ristis Aleksei Venediktovi vaenlaseks ja asi on selge, aga kuidas käitutakse reeturitega?

The Moscow Newsis töötanud naine teab, kui oluline oli Kremlile sõltumatuna näivate kanalite kaudu näidata, nagu Venemaal olekski pluralism. Aga 2014. aastal seegi muutus, sest Kreml teatas, et kõige olulisem on õige ideoloogia, partei kurss ja... Ausate ajakirjanike elu on pärast seda läinud palju võimatumaks. Ja reaalsest tsensuurist on Venemaal praegu palju ahistavam enesetsensuur.

«Hirmu võib olla igasugust: mitte vaid selle ees, et sind tapetakse või pannakse vangi, vaid ka selle ees, et sind vallandatakse. See ahistab ajakirjanikutööd. Paljud on mulle rääkinud, et on sunnitud leidma läänes kanali, sest Venemaal pole töö enam võimalik,» räägib Arutunyan.

Miks Arutunyan ise tahab − vaatamata raskustele − tingimata ajakirjaniku leiba süüa? «Kirjutasin juba lapsena ja ajakirjandus on mulle andnud võimaluse maailma näha, kujutada tegelikkust enda ümber,» vastab ta.