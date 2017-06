Andrei Kuzitškin: armastus ei küsi rahvust ega tunne piire ehk Kolm lugu vene päritolu eestlastest

Esimene lugu: Markus (41).

Minu isa on venelane, ema eestlane. Isapoolne vanaisa oli samuti venelane, kes Teise maailmasõja ajal tuli Eestisse Peterburist, kuhu jättis naise ja kaks last. Eestis abiellus vanaisa uuesti venelannaga, minu vanaemaga. Minu ema on eesti perest, kes on juba palju põlvkondi elanud Põlvamaal. Praeguseks on elus ainult minu ema.

Emakeeleks olen alati pidanud eesti keelt. Vene keelt oskan ja tarvitan päris sageli naabritega ja kauplustes suheldes. Pikka aega töötasin kollektiivis, kus valdav enamik töökaaslasi olid venelased. Töötasime külg külje kõrval tatarlaste, ukrainlaste, valgevenelaste, moldaavlastega, seepärast kasutati rahvastevahelise suhtlemise keelena vene keelt.

Olen ennast alati pidanud eestlaseks. Lapsena tuli ette, et venelased narrisid mind tšuhnaaks, eestlased aga hüüdsid tiblaks. Aga seda juhtus ainult mõnel korral. See võib panna imestama, aga mulle tundub, et praegu on eesti ja vene laste suhted rahulikumad kui Nõukogude ajal.

Aga kui tänapäeval kirjutatakse ja räägitakse eesti ajakirjanduses venelastest halvasti, siis tunnen end ebamugavalt, sest arvan, et see puudutab ka mind.

Tean veel mõnda segaperet, aga neid on väga vähe. Küllap on see seotud sellega, et eri rahvustest inimeste suhtlemine nõuab rohkem pingutamist, keele- ja kultuuribarjääri ületamist. Selleks ei jagu aega.

Minu naine on eestlane, aga ta võttis igasuguste probleemideta minu vene perekonnanime, see ei häiri teda üldse. Meie poeg õpib inglise keele süvaõppega koolis. Vanemates klassides hakkab ta aga õppima vene keelt, juba ütlesime talle, et ta peab seda kindlasti õppima.

Mulle meeldib väga vene kultuur. Armastan vene muusikat, vene teatrit. Praegu ei vaata ma enam nii palju vene filme nagu varem. Aga mul on oma lemmikud vene komöödiad: «Briljantkäsi» ja «Šuriku seiklused». See-eest vaatan väga tihti Venemaa telekanalite meelelahutussaateid, näiteks «Selgeltnägijate tuleproov», «Puhkus Mehhikos», «Naša Russia». Ma ei tunne siiski hästi tänapäeva vene kultuuri ega ole kahjuks lugenud raamatuid vene keeles.

Konkreetseid rahvustepõhiseid meeldimisi ei oska välja tuua, aga meeldib just see erinevus, et eestlased on rohkem tagasihoidlikud, külmemad ja venelased on rohkem keevalised ja näitavad emotsioone paremini välja. Loobuda millestki ei ole vaja, iga rahvus võiks säilitada oma näo ja väärtused, mille järgi neid tuntakse. Niikuinii oleks terve rahvuse muutmine keeruline.

Soovin kõigile ainult ühte: hei, elame parem sõpradena!

Teine lugu: Allan (33).

Meie pere peab ennast eesti pereks. Minu ema on küll ukrainlane, isa eestlane. Ema poolt on kõik esivanemad ukrainlased, isa poolt eestlased. Kui elasin vanemate juures, kõneldi peres täiesti võrdselt nii vene kui ka eesti keeles. Aga mu vend ja õde eelistasid alati eesti keelt. Nüüd on mul oma pere ja suhtleme ainult eesti keeles.