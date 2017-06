Tuul Sepp: kas tõeline altruism on olemas?

Mõned nädalad tagasi avaldati ühes bioloogia-alases tippajakirjas PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) artikkel šimpanside käitumisest, mida laialt populariseeriti kui tõelise altruismi näidet loomariigis, mis annab aimu koostöö evolutsioonilisest kujunemisest ka inimliigil.

Artikli autorid kirjeldasid katset, kus šimpansidel on valik endale suurema portsu maiustuste saamise ja kaaslasega jagamise vahel. Kui kaaslane on enne seda isetult käitunud (selleks treeniti üks ahv välja alati loovutama otsustusõiguse kaaslasele), valisid katsealused sageli võimaluse enda heaolu arvelt kaaslase heaolu suurendada. Seega vastas nende käitumine altruismi definitsioonile.

Samas ajakirjas avaldati teinegi artikkel, kus näidati, et šimpansid patrullivad oma territooriumi piire, kaitstes nii ka nendega mitte suguluses olevaid grupiliikmeid enda elu ohtu seades, mis samuti on pealtnäha tõeline altruism.

Šimpans liigikaaslasele tünga tegemas. / Scanpix

Paremad geenid päranduvad edasi

Selline headus ja üksteise abistamine on looduses kahtlemata levinud ja selle kohta leiab kergesti arvukalt näiteid. Miks altruism siis evolutsioonibioloogiliselt paradoksaalne nähtus on?

Kõik elusorganismidel esinevad tunnused, sealhulgas ka käitumistunnused, on välja kujunenud loodusliku valiku kohaselt, ehk siis need, kes paremini hakkama saavad (keskkonda paremini sobituvad), naudivad suuremat sigimisedukust. Nende geene jõuab järgmisse põlvkonda rohkem. Halvemini toime tulevad organismid jäävad konkurentsis alla ja nende geenid kaovad, surevad välja.

Meie käitumistunnused on välja kujunenud kas meie sigimisedukust või ellujäämisvõimalusi maksimeerima (mõnikord võivad need mõjud olla vastukäivad, ehk sigimisedukust maksimeeriv käitumine võib vähendada ellujäämisvõimalusi), ning suuresti on tegemist alateadlike mõjudega.

Altruism kui staatusesümbol?

Kuidas saavad sellisel juhul välja kujuneda käitumistunnused, mille tulemusena isend ise saab kahju ja kasu saavad teised?

Kui tegemist ei ole just sugulastega, kes jagavad samu geene, on raske näha, kuidas altruism evolutsiooni käigus üldse välja kujunenud on.

Kujutage näiteks ette populatsiooni isenditest, kes kõik teevad omavahel tingimusteta koostööd ja aitavad üksteist. Kui nende hulka satub kas rände või mutatsiooni tulemusena üks petis, kes kedagi teist ei aita, abistavad teised, kes on tingimusteta «head», ka petist. Petis aga kasutab kõiki ressursse vaid omaenda heaolu suurendamiseks.

Kelle geene jõuab järgmisse põlvkonda rohkem? Loomulikult petise. Nii levivad isekad geenid kiiresti ning altruistide geenid tõrjutakse varem või hiljem välja.

Altruism on ilmselt evolutsioonibioloogias ühe kõige rohkem valesti mõistetud, korduvalt ümberdefineeritud ja ekslikult käsitletud termin. Sageli püütakse altruismi paradoksaalsusest ümber minna, kasutatades «vastastikkuse altruismi» (reciprocal altruism) mõistet.

Jalgpallur aitab vastasmängijat püsti. / Scanpix

Ehk siis head tasub teha sellele, kes sulle vastu head teeb. Esimene šimpansidel kirjeldatud käitumine langeb kahtlemata selle kategooria alla. Kas selline vastastikkuse kasu ootusega käitumine aga saab üldse olla altruism?

Altruism võib olla välja kujunenud ka staatusesümbolina – head tehes reklaamivad isendid oma kvaliteeti, oma ressursikogumisvõimet – ma olen nii tugev/osav/rikas, et mul jääb seda ressurssi üle teistelegi jagamiseks. Selle võimaluse alla läheb teine šimpansidel kirjeldatud «altruistlik» käitumine, territooriumi patrullimine. Nii saab suurendada mitte ainult oma sigimisedukust, vaid ka sotsiaalset staatust, mis on grupieluviisiga loomadel ellujäämise seisukohalt väga oluline.